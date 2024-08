Por: Caracol TV

El régimen de Nicolás Maduro tiene a 100 menores presos por participar en las protestas tras las elecciones en Venezuela. Los familiares de más de 1.000 capturados exigen saber la condición en que los tienen detenidos.

En medio de la zozobra, Carmen Morillo denuncia que desconoce el paradero de su hija Victoria desde el pasado 29 de julio.

“Ella salió a pasear con su prima Eli, de 25 años, y fueron retenidas. Hasta el día de hoy yo no he podido ver a mi hija”, aseguró Carmen.

Victoria, de 16 años, es una de 100 menores de edad que, según Foro Penal, están detenidos en Venezuela desde las elecciones presidenciales.

La ONG eleva la cifra total de captura a 1.102. Entre ellos está Eddie López, profesora y defensora de derechos humanos, quien fue retenida en el aeropuerto de Maiquetía el pasado domingo.

Nikoska Barrios, madre de joven detenida, relató: “Si yo no me pongo a buscarla, no la consigo. Nadie me ha informado todavía. Nadie me ha dado una razón”.

Quien también permanece detenido es el líder opositor Freddy Superlano. Hoy su familia confirmó que está en el Helicoide, sede del SEBIN, conocida como un centro de tortura.

Aurora Silva, esposa de Superlano, recordó que “hoy, que se cumplen siete días, es que me confirman y me afirman que él está allí detenido”.

Superlano está recluido junto al periodista Roland Carreño, uno de nueve comunicadores detenidos, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

María Corina Machado pide a los venezolanos resistir la represión

En medio de la persecución del régimen, María Corina Machado difundió un audio en el que pidió a la oposición mantenerse firme.

“No se dejen intimidar. Muchísimo menos deprimir, asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicar o sembrar miedo”, expresó Machado.

Por su parte, la Fuerza Armada reiteró su lealtad a Nicolás Maduro y tachó de desesperados y sediciosos los pedidos de apoyo de la oposición.

Entre tanto, el Tribunal Supremo de Justicia hizo una advertencia en el marco de la investigación pedida por Maduro sobre las elecciones.

“Que la falta de comparecencia ante estas acarreará las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente”, dijo Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela.

El candidato opositor Edmundo González está citado este miércoles, 7 de agosto, por el Tribunal. La incógnita es si acudirá pese a la investigación penal abierta en su contra por la Fiscalía madurista.

