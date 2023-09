La gastroenteritis es una inflamación del revestimiento del estómago y los intestinos, comúnmente causada por virus, bacterias o parásitos. Esta condición provoca síntomas como diarrea, vómitos, fiebre y dolor abdominal. La gastroenteritis se propaga fácilmente a través del contacto con personas infectadas o el consumo de alimentos o agua contaminados.

Aunque los síntomas suelen ser molestos, la mayoría de los casos de gastroenteritis son leves y se pueden tratar en casa con descanso, hidratación adecuada y una dieta suave. Sin embargo, en casos extremos o si los síntomas persisten, es importante buscar atención médica para evitar la deshidratación y otras complicaciones.

La prevención de la gastroenteritis implica en aplicar una buena higiene, como lavarse las manos regularmente, especialmente después de usar el baño y antes de comer. También es importante asegurarse de que los alimentos estén bien cocidos y evitar el consumo de agua no tratada. Al tomar estas precauciones, se pueden reducir de manera significativa las posibilidades de contraer esta enfermedad.

Recientemente en Reino Unido una mujer se vio en una situación inédita, pues ella creyó que estaba pasando por una enfermedad intestinal, pero en realidad resultó siendo algo muy distinto.

Todo empezó cuando Shaw presentó una serie de síntomas que en un inicio lo relacionó con una gastroenteritis, todo cambio cuando su madre llamó al servicio de emergencias y durante la llamada los operadores le indicaron a Shaw que se fijara si observaba algo diferente.

Shaw dijo: “Mientras mi madre hablaba por teléfono con el 911, me preguntaron si veía algo y se me ocurrió comprobarlo y noté una cabeza”. Efectivamente la mujer aseguró que sintió que la cabeza de uno de sus bebes salía de entre sus piernas.

El operador aconsejó que la mujer empujara sólo si lo necesitaba y luego de unos minutos, a las 6 am, nació Jacob y los paramédicos llegaron justo para recibir a las 6:15 am a Jaxon, su segundo hijo, así fue como se dio cuenta que no se trataba de una simple gastroenteritis sino de un embarazo doble.

El caso de Shaw se trataba de un embarazo críptico que suele suceder en mujeres con periodos irregulares, por lo que la mujer no relaciona la falta de menstruación con la de un embarazo.

