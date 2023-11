Un curioso caso se ha dado a conocer en Italia. Se trata de una adulta mayor que, cansada de responder sola por los gastos de su hogar, conformado por ella y dos hijos de 40 años cada uno, decidió interponer una demanda a sus dos descendientes.

Según ella, no le han aportado nada de dinero para la manutención del hogar durante años, y ha sido ella quien les ha brindado todo, incluso ya siendo unos adultos independientes.

Según se conoció, los hombres cuentan con empleos estables, por lo cual tienen la posibilidad de valerse por sí mismos en todos los aspectos. Sin embargo, la mujer argumenta que no es así y, además, no recibe ningún tipo de ayuda por parte de sus hijos. Por el contrario, representan solo un gasto que ella no debería tener a su edad.

Es bien sabido que los hijos nacen, crecen, se desarrollan y toman diferentes caminos para independizarse, formar una familia, vivir en otro país, etc. No obstante, este es un caso totalmente contrario. Según la demandante, sus hijos no quieren irse de su vivienda, pero tampoco le quieren ayudar con los gastos.

Por tal motivo, no dudó más en llevar el caso a la justicia. La corte falló a favor de la mujer y le concedió el deseo de que ‘los mantenidos’ se muden de su casa. Pero los señalados no quisieron quedarse callados, y por medio de su abogado representante argumentaron que “los padres estaban obligados a asumir el cuidado de los hijos por tiempo ‘indefinido'”.

A pesar de esto, la mujer les explicó que ya se estaban convirtiendo en unos ‘parásitos’ y que no deseaba tenerlos más bajo su mismo techo. Para el mes de diciembre, los hermanos deberán estar radicados en otra vivienda lejos de la de su progenitora, según lo estipulado por la ley.

