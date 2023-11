Sara, la joven que da origen a este caso, al parecer, no tiene claro los esfuerzos que un padre o madre pueden llegar a realizar para conseguir lo mucho o poco que se les brinda a los hijos.

En esta ocasión, Sara le hizo todo un show a su mamá en un local de venta de dispositivos tecnológicos porque, según ella, su progenitora no le quería comprar un iPhone.

El clip se dio a conocer a través de un perfil de TikTok en el que se ve claramente cómo la joven le reclama a su mamá por no adquirir el dispositivo de alta gama. Incluso hace un comentario ofensivo hacia ella que más de uno tomó de la peor forma.

La señora pretendía adquirir un Android que, por obvias razones, tiene un costo mucho menor al que aspiraba la adolescente. “Mami, vea, le voy a comprar este teléfono porque no me alcanza para más”, se escucha que dice la ciudadana mientras señala el Android de $500,000. Esto desató su ira y, al sentirse frustrada, empezó a comportarse de manera grosera.“Yo no entiendo entonces usted para qué trabaja y qué hace con lo que le da mi papá”, grita Sara.

Ante la negativa de su progenitora de comprar el celular de 5 millones de pesos, le grita que era una promesa que anteriormente le había hecho y que debía cumplir con su palabra.

La actitud de Sara con su madre despertó rechazo por parte de la mayoría de internautas, quienes critican que la adolescente no sea capaz de entender que no siempre se puede tener lo que se desea, y menos si se trata de una compra tan costosa. “Ella quejándose por un iPhone, y yo acá lo más contento con un Alcatel”, “Que no le compre nada y listo”, “Que trabaje para que lo compre”; son algunos de los comentarios de la caja de opiniones del video.

Aunque no se conoce el final de la historia, los usuarios de TikTok han pedido al autor del video que suba la segunda parte para concluirla.

