La compañía familiar del expresidente de Estados Unidos (2017-2021) fue declarada este martes culpable de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York. Esto representa un duro golpe para el exmandatario, quien nuevamente aspira volver a la Casa Blanca.

El fiscal del distrito de Manhattan a cargo del caso, Alvin Bragg, señaló en un trino que la Trump Organization fue condenada “por todos los cargos”.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la evasión fiscal se dio mediante pagos a ejecutivos “por debajo de la mesa”, a quienes les dieron varias compensaciones para que pudieran rebajar los cobros sujetos a impuestos.

NEWS: A jury has found the Trump Corporation and Trump Payroll Corp. GUILTY on ALL counts. More to come.

— Alvin Bragg (@ManhattanDA) December 6, 2022