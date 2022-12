El presidente de Francia fue víctima de un nuevo ataque personal mientras se encontraba de visita en una localidad de París. Todo ocurrió este domingo, luego de que una mujer le propinada una bofetada segundos después de que el mandatario se acercara a hablar con ella.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, ya que no es la primera vez que Emmanuel Macron, de 44 años, recibe un golpe en el rostro por parte de algún ciudadano.

El golpe cogió por sorpresa a todos los presentes, ya que ni su equipo de seguridad pudo reaccionar. La mujer, que al parecer se había acercado al presidente para saludarlo, comenzó a increparlo hasta el punto de darle una cachetada.

Emmanuel Macron got slapped up again pic.twitter.com/puqyPnJOyB

— Luke Rudkowski (@Lukewearechange) November 20, 2022