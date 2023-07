Una verdadera historia de suspenso se desarrolló en el reconocido hotel Caesars Palace, de Las Vegas, Nevada (EE. UU.), pues según las primeras informaciones un hombre tomó como rehén a su esposa en una de las habitaciones.

Reportes de medios como RT, afirman que un numeroso grupo de agentes de la policía acudieron al hotel, después de recibir un informe sobre un altercado doméstico en el que una mujer estaba siendo agredida y que se dio dentro de una de las habitaciones del complejo.

Las autoridades tocaron la puerta para ingresar, pero el sujeto no abrió y aseguró estar armado, por lo que de inmediato se desplegó un dispositivo de seguridad para capturar al agresor.

Unas de las imágenes más impactantes de la emergencia fue la del hombre lanzando objetos, como sillas y una cómoda, por una ventana que luce rota. La caída de esos elementos llevó a que fueran cerradas varias zonas comunes del Caesars Palace Hotel, como una de las piscinas principales.

Varios videos publicados en las redes sociales por medios de comunicación, huéspedes del hotel y curiosos, muestran los objetos cayendo desde uno de los pisos altos:

Swat teams surrounding Caesar’s Palace, Las Vegas are moving all hotel guests out of the pool area after an armed man took a woman hostage and smashed out a window, throwing furniture out to the ground below.

An armed man has barricaded himself in a hotel room at Caesars Palace in Las Vegas. Police were called after the man pulled a woman into his room "by force".

Video shows the man smashing a hotel window and throwing items out of the building.

SWAT has locked down the area. pic.twitter.com/kekV3y1uxG

— ThePublica (@ThePublicaNow) July 11, 2023