Esther Crawford era la directora de gestión de producto de Twitter, creadora de Twitter Blue, reconocida por su fidelidad y empeño para hacer mejor la aplicación. Tanto así que una imagen de ella se volvió viral al verla durmiendo en las instalaciones para estar siempre a disposición del nuevo dueño de la plataforma, Elon Musk.

Crawford argumentaba está acción diciendo que así no perdía tiempo valioso yendo a su hogar, el cual sí aprovechaba pensando nuevas ideas para que la red social pudiera mejorar.

Sin embargo, esto no convenció al también dueño de Tesla, ya que en su oleada de despidos que viene ocurriendo desde que compró la compañía, en el último grupo de 200 también apareció el nombre de Crawford entre las personas que no seguirán.

Todo esto se sabe por información que dio a conocer la editora del medio Platformer, Zoe Schiffer, quien advirtió que el compromiso que mostró Crawford no le garantizó su permanencia, por el contrario, solo postergó su despido que no ocurrió en noviembre, fecha en que la imagen se viralizó, sino en el primer trimestre de 2023.

Just got confirmation that Esther Crawford, chief executive of Twitter Payments, is out.

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) February 26, 2023