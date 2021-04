El Ministerio de Salud celebró este nombramiento del jefe de la cartera, que ahora será copresidente del mecanismo multilateral Covax, que brinda mayores oportunidades para que países menos favorecidos tengan acceso a las vacunas contra el coronavirus.

El ministerio, por medio de un comunicado, dijo que los países miembros de Covax “decidieron en consenso” el nombramiento del ministro Ruiz, que tendrá ahora la tarea de ejercer como “facilitador en las conversaciones” y recoger la voz de los países menos representados.

Ruiz se refirió a su elección durante el programa de ‘Acción y Prevención’, y dijo que “este es un reconocimiento muy especial a Colombia”.

Además, explicó que la presidencia de Covax estará conformada por dos territorios: la Unión Europea, en representación de los países más ricos, y Colombia, que lo hará por países de mediano desarrollo.

Ruiz se pronunció al respecto en Twitter para dar sus primeros detalles ya como integrante del mecanismo.

We also congratulate Colombia Health Minister @Fruizgomez on his appointment as co-chair. Together w @CZacharopoulou & the whole Stakeholders Council they will address the key challenges #COVAX faces when it comes to a global vaccination rollout. pic.twitter.com/J2e08PQFzS

— EU at the UN – Geneva #MultilateralismMatters (@EU_UNGeneva) April 14, 2021