Así lo informó Noticias Caracol desde Washington, en un momento en que el candidato demócrata Joe Biden aventaja a Trump por 264 votos (si se incluye Arizona) por 214 del presidente-candidato.

En los más recientes conteos, Joe Biden amplía la ventaja sobre Trump en el estado de Nevada y acorta la diferencia que le lleva Trump en Georgia, señala The New York Times.

Estas expresiones, dice Noticias Caracol, son las que han calado en muchos de los votantes de Trump y por ello se han presentado manifestaciones en diferentes puntos del país, con la consigna de “cuenten cada voto”.

🚨🚨🚨 The amount of FRAUD being reported in Pennsylvania, Michigan, Nevada, Georgia and Wisconsin is unreal. Please report personal experiences. Please have all facts and evidence. #StopTheSteal pic.twitter.com/leJJh2XhXd

— Eric Trump (@EricTrump) November 5, 2020