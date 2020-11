Bill Stepien, jefe de la campaña electoral de Donald Trump, confirmó este miércoles a través de un comunicado de prensa que pedirá un reconteo en Wisconsin, región que ha escrutado el 95 % de los sufragios.

Bajo la ley estatal, los candidatos presidenciales pueden solicitar un recuento si el margen de ventaja del ganador es menor al 1 %. De acuerdo con la Comisión de Elecciones, en esa región falta por escrutar 400 votos, aproximadamente.

Hasta el momento, Joe Biden tiene una pequeña ventaja en Wisconsin de más de 25.000 votos sobre el líder republicano. Ese estado, con 10 votos electorales, será clave para determinar el ganador de las elecciones de Estados Unidos 2020.

El presidente de EE. UU. cuestionó en Twitter el voto electrónico, pues ese sería el motivo por el cual las tendencias en la votación cambiaron en contra de su campaña de reelección. “Anoche, yo lideraba con solidez en muchos estados clave. Luego, uno a uno, comenzaron a desaparecer como por arte de magia, a medida que se contabilizaban las balotas sorpresa. MUY EXTRAÑO”, escribió.

Trump había afirmado en la madrugada de este miércoles que era el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos pese a que el recuento de los votos continúa en varios estados, en una batalla electoral muy reñida con Biden.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

