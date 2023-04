El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que debajo de la superficie del parque se encuentra uno de los supervolcanes más grandes del mundo.

(Vea también: “La mayor erupción en 10 años”: preocupante comunicado sobre el Nevado del Ruiz)

Un supervolcán es una forma de volcán que tiene una caldera de más de 100 kilómetros, y produce una erupción de miles de veces más intensidad que un volcán común.

Si el supervolcán de Yellowstone entrara en erupción, tendría consecuencias catastróficas, de acuerdo con lo informado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Observatorio del volcán de Yellowstone.

Según los expertos, la explosión enviaría una nube de ceniza y polvo al aire que se extendería por todo el continente y cubriría el cielo por semanas, si no meses. Esto reduciría la cantidad de luz solar que llega a la Tierra, causando una disminución de la temperatura global y afectando el clima.

Además de la explosión inicial, la erupción de este volcán también produciría flujos piroclásticos, es decir, nubes de ceniza caliente y gas a alta velocidad que se desplazarían por la superficie del suelo. Esto arrasaría todo a su paso, destruyendo los bosques y matando a toda la vida en su camino, incluyendo animales, plantas y microorganismos.

La erupción del supervolcán de Yellowstone también tendría un impacto en el océano, pues la ceniza y los gases liberados en la atmósfera caerían en las aguas, alterando la química y la temperatura del agua. Esto podría cambiar la circulación oceánica, afectando la vida marina y el clima a nivel mundial.

Every day is #EarthDay at the USGS! Our thousands of scientists study all aspects of our planet, from the tops of volcanoes down to the sea floor. Stay tuned all month as we introduce you to just some of our amazing scientists, our #ClimateChampions. https://t.co/h0LuXUHXBB pic.twitter.com/vfGufP8geI

— USGS (@USGS) April 17, 2023