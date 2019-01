Solo dos días después de sancionar a la petrolera estatal Pdvsa, Bolton advirtió este miércoles de que EE. UU. está preparado para actuar contra aquellos que hagan negocios relacionados con el oro o el petróleo de Venezuela.

“Mi consejo a banqueros, brókeres, operadores (bursátiles), intermediarios y otras empresas es que no negocien en oro, petróleo u otras materias primas venezolanas que la mafia de (Nicolás) Maduro está robando al pueblo venezolano. Estamos preparados para seguir tomando medidas”, escribió Bolton en su cuenta oficial de Twitter.

My advice to bankers, brokers, traders, facilitators, and other businesses: don’t deal in gold, oil, or other Venezuelan commodities being stolen from the Venezuelan people by the Maduro mafia. We stand ready to continue to take action.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 30, 2019