Así lo reveló un recuento del Centro de Sistemas, Ciencia e Ingeniería (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins (Maryland).

El nuevo dato se conoce después de que este domingo el presidente Donald Trump, durante su habitual rueda de prensa diaria, asegurara que “esta será probablemente la semana más dura, entre esta semana y la próxima, y habrá mucha muerte”.

Trump también instó a la población a consumir una sustancia para la malaria de la cual no se tienen pruebas clínicas sobre su efectividad para combatir el coronavirus, además de que tiene efectos colaterales graves, incluida la insuficiencia renal.

Por su parte, el gobernador de Nueva York anunció el lunes la ampliación de las medidas de confinamiento debido al coronavirus hasta el 29 de abril, aunque informó que la tasa de muertes alcanzó una meseta en los últimos dos días.

A pesar de que en las últimas 48 horas la cifra de fallecimientos diarios por el coronavirus en el estado de Nueva York estuvo por debajo de 600 y fue inferior al récord del sábado pasado, “el sistema hospitalario está hoy en su máxima capacidad”, alertó el gobernador Andrew Cuomo en conferencia de prensa.

“La máquina está en rojo. No se puede ir más rápido. No puedes quedarte en rojo durante un tiempo indefinido porque el sistema explotará. El personal no puede trabajar aún más duro. Permanecer en este nivel es problemático”, afirmó.