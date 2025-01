Por: Caracol TV

El opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo electoral de 2024 frente a Nicolás Maduro en Venezuela, llega a Argentina este viernes para reunirse este sábado con el presidente Javier Milei, en el inicio de una “gira latinoamericana” antes de la asunción presidencial venezolana del 10 de enero.

La visita de González a Argentina se da en momentos en que las autoridades de Venezuela ofrecen una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura y en medio de un recrudecimiento de la tensión entre ambos países debido a la detención en Venezuela de un gendarme argentino. En ese contexto, la gran pregunta es qué busca el líder opositor con esa visita y, en ese sentido, por qué Milei decidió acceder a ese encuentro.

¿Qué se sabe de la visita a Argentina y qué busca González?

González se exilió en España en septiembre del año pasado y ha prometido en reiteradas ocasiones que volverá a su país para “tomar posesión” el 10 de enero en lugar de Maduro.

El opositor tiene previsto llegar a Buenos Aires este viernes, según confirmó a la agencia AFP una fuente de Presidencia y corroboró el candidato en la red X. “Comienza nuestra gira por América Latina. Primera parada: Argentina”, escribió González Urrutia este jueves. Allí debe reunirse con Milei el sábado por la mañana en la Casa Rosada (sede del gobierno) y convocó a la comunidad venezolana en Argentina a congregarse en la céntrica Plaza de Mayo.

Luego de su encuentro con Milei, González Urrutia viajará a Montevideo para reunirse con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y el canciller, Omar Paganini. La reunión está prevista para la tarde del sábado en la Torre Ejecutiva (sede de la Presidencia), confirmaron fuentes del gobierno, y será una “señal de apoyo” a los reclamos del opositor venezolano sobre los resultados electorales en su país.

Según Manuela Jiménez, analista asociada de Control Risks, “Milei ha cultivado una buena relación con González, siendo uno de los primeros presidentes en reconocerlo como el legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio. El presidente argentino acusó al régimen de Maduro, especialmente a Diosdado Cabello, hoy ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de haber llevado a cabo un fraude masivo, lo que consolidó su postura firme a nivel internacional”.

La analista explica que la decisión de González de iniciar su recorrido por Latinoamérica en Argentina “es muy significativa”. “No solo porque el país está gobernado por un presidente de derecha, sino también por el importante papel que ha tenido la embajada argentina en Caracas, que ha otorgado asilo a varias figuras de la oposición de Maduro, como Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Mottola”.

En ese sentido, agrega, “con su visita, González busca movilizar a los venezolanos que viven en Argentina, fortalecer alianzas con los líderes que ya lo han apoyado y buscar obtener un mayor reconocimiento internacional, destacando que un presidente reconocido a nivel global como Milei lo ha validado como el presidente legítimo. Además, es probable que también busque contar con el apoyo de otros aliados de Argentina”.

¿Qué busca Milei y por qué González optó por Argentina y Uruguay?

De otro lado, Jiménez explica que, “para Milei, recibir a González es una oportunidad estratégica para posicionarse como un defensor de la democracia y los derechos humanos”. Cabe apuntar que esta visita se dará, además, la misma semana en la que la Cancillería argentina anunció que había denunciado a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la “detención arbitraria y desaparición forzada” del gendarme argentino Nahuel Gallo, de 33 años, arrestado el 8 de diciembre y acusado de “terrorismo” por la fiscalía venezolana.

La Cancillería también pidió medidas cautelares en favor de Gallo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una acción que el canciller venezolano, Yván Gil, calificó la denuncia ante la CPI de “espectáculo penoso”.

La analista asociada de Control Risks explica, sin embargo, que si bien “recibir a González no afectará directamente la demanda de Argentina en la CPI, sí contribuye a aumentar la presión internacional sobre el régimen de Maduro”.

“Para González, este encuentro justo después de la denuncia de Milei ante la CPI también es oportuno, ya que él ha rechazado fuertemente las detenciones arbitrarias y las torturas a ciudadanos y turistas a manos del régimen de Maduro”, agrega Jiménez.

El otro interrogante es por qué el líder antichavista decide visitar Uruguay y Argentina y no otros países de la región. Al respecto, la analista explica que se trata de “esfuerzos por construir una red de apoyo entre los gobiernos de derecha en la región“. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, no visitará Brasil, a pesar de que la administración del presidente Lula da Silva ha criticado la falta de transparencia en las elecciones de Venezuela, pues Lula es considerado un aliado de Maduro -a pesar de las discrepancias desde las elecciones- y no recibiría a González en una reunión oficial.

¿Qué se espera que pase en Venezuela el 10 de enero?

La cuestionada proclamación de Maduro desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 200 heridos, además de 2.400 detenidos. Tres de los arrestados murieron en prisión y cerca de 1.400 han sido puestos en libertad condicional. Maduro -para quien las denuncias de fraude opositoras son parte de un plan de “golpe de Estado”- se prepara para juramentarse de cara a un nuevo período con el respaldo de la Fuerza Armada, cuyo alto mando le ha declarado “lealtad absoluta”.

De su lado, junto a González Urrutia, la líder opositora María Corina Machado llamó el martes desde la clandestinidad a protestas con vistas a la toma de posesión, aunque sin precisar detalles de la convocatoria. Cabe recordar que la oposición publicó en una página web copias de actas electorales con las que reivindica el triunfo de González Urrutia, mientras el gobierno niega la validez de esos documentos.

En ese sentido, lo que enfrentará Venezuela la semana de la posesión presidencial provoca toda suerte de interrogantes. Analistas señalan que se espera que la oposición aumente las protestas tanto a nivel nacional como internacional, buscando presionar a Maduro para que deje el poder y a la comunidad internacional para que reconozcan a González como el presidente legítimo de Venezuela.

“Sin embargo, es probable que Maduro permanezca en el poder ese día, respaldado por el apoyo constante de instituciones clave como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y fuerzas militares“, afirma Manuela Jiménez, analista asociada de Control Risks, quien agrega que “González, con el respaldo de Machado, intentará posesionarse como presidente, pero, sin el apoyo de estas instituciones ni un reconocimiento diplomático a nivel internacional relevante, es poco factible que sea aceptado como el legítimo líder de Venezuela, tanto en el ámbito interno como internacional”.

La recompensa por la captura de González, añade, “incrementa significativamente el riesgo de su detención, especialmente teniendo en cuenta sus declaraciones de que estará en Venezuela para la posesión presidencial“. Pero, como Jiménez, analistas ven poco probable que, en efecto, el líder opositor sea detenido.

“Una eventual captura de González provocaría fuertes repercusiones de la comunidad internacional contra Maduro y sus aliados. Países como Estados Unidos probablemente responderían intensificando las sanciones contra figuras cercanas al régimen, así como contra el sector petrolero venezolano, que ha sido fundamental para mantener a Maduro en el poder durante años”, asegura.

De cualquier forma, según la Constitución venezolana, el vencedor de las elecciones presidenciales debe acudir el 10 de enero a la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), hoy controlada por el chavismo, a jurar como jefe de Estado. Ahora está por verse, quién y en qué circunstancias lo hará.

