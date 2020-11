A través de una carta, la funcionaria confirmó que la administración de Donald Trump espera comenzar oficialmente este proceso lo más pronto posible con el demócrata Joe Biden, que ganó las elecciones el pasado 3 de noviembre.

Pese a que seguirá peleando para demostrar que fue el ganador de los comicios, el líder republicano le agradeció públicamente a la directora de la USGSA por su lealtad y dedicación con su gobierno, y autorizó la medida.

Biden, por último, celebró la decisión de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos y aseguró en un comunicado que era una medida necesaria. “Es un paso para iniciar a abordar los desafíos que enfrenta nuestra nación”, agregó.

GSA Admin. Emily Murphy has informed President-elect Biden that the administration is ready to begin the formal transition process, according to letter obtained by @GeoffRBennett . pic.twitter.com/lbNyTh0Kh5

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020