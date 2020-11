“Sidney Powell está ejerciendo por su cuenta. No es miembro del equipo legal de Trump”, informó el abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, en un comunicado.

Trump había tuiteado el 14 de noviembre que Powell sería miembro de su equipo legal, junto con Giuliani y la consejera legal de su campaña, Jenna Ellis.

I look forward to Mayor Giuliani spearheading the legal effort to defend OUR RIGHT to FREE and FAIR ELECTIONS! Rudy Giuliani, Joseph diGenova, Victoria Toensing, Sidney Powell, and Jenna Ellis, a truly great team, added to our other wonderful lawyers and representatives!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020