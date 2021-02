De acuerdo con el relato de las autoridades, citado por el canal Ary News, una mujer de bajos recursos dio a luz hace menos de una semana en un hospital privado de Tulamba, en el estado de Punyab.

Luego del exitoso parto, los padres del recién nacido informaron al centro médico que no tenían los recursos para pagar la factura. El desalmado médico que los atendió les dijo que entonces debían vender al pequeño para cancelar la deuda, indica el mismo medio.

Los padres del menor se negaron rotundamente a perder a su bebé y fue por ello que el galeno robó al bebé y luego lo vendió a un hombre, identificado como Faisal, agrega el canal pakistaní, aunque no detalla el valor que pagaron por el recién nacido.

Doctor sells newborn as couple fails to pay hospital bills in Punjab

