Un video que circula en redes muestra que la diplomática salió de su residencia sin tapabocas. Además, se ve que tuvo una actitud desafiante con los uniformados que la atraparon violando el confinamiento impuesto en India.

Cuando los policías le dijeron que no podía estar en la calle, ella les respondió que la embajada de Uruguay no le había dado ninguna información al respecto.

Uno de los uniformados le preguntó a qué embajada pertenecía, pero ella se negó a responder. Asimismo, Obispo se enfureció porque le pidieron que se pusiera un tapabocas.

En un comunicado, conocido por El Observador, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay señaló que Obispo “está a cargo de atender los casos de los uruguayos varados en India y cuenta con la bicicleta como su único medio de transporte”.

El Ministerio añadió que, al momento de ser sorprendida en la calle, Obispo supuestamente estaba volviendo de su trabajo. De igual forma, señaló que se investigará lo sucedido “para tomar las medidas adecuadas”.

Este es el video de Obispo en la calle:

A woman from Uruguay refuses to follow lockdown and goes around cycling. Gets into argument with cops in Vasant Vihar in Delhi when stopped. Identified as Ana Valentina Obispo. pic.twitter.com/BKK8yPKq8O

— Raj Shekhar Jha (@rajshekharTOI) April 12, 2020