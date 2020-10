La operación inédita y particularmente delicada con la bomba ‘Tallboy’ de más 5 toneladas, capaz de provocar un sismo leve, terminó sin daños aunque, pese a que la idea era desactivarla, no se pudo evitar que explotara, señala BBC.

El medio inglés señala que había un 50 % de posibilidad de que explotara, por lo cual las precauciones que se tomaron fueron las adecuadas para salvaguardar los buzos que participaron en la operación.

Por razones de seguridad, los desminadores habían descartado desde el inicio el método tradicional de detonación, el más frecuente pero el más violento, muy temible en el caso de una bomba de seis metros de largo con 2,4 toneladas de explosivo equivalente a 3,6 toneladas de dinamita, destaca la agencia AFP.

Este trino muestra una vista aérea del momento en que la bomba explota. Por fortuna, estaba debajo del agua, lo que amortiguó su poder destructivo:

#Tallboy, the largest unexploded #WWII bomb detonated💣

–

Lt Cmdr G.Lewandowski, 8th Coastal Defence Flotilla: The deflagration process turned into detonation. The object can be considered neutralised, it will not pose any more threat to the Szczecin-Swinoujscie shipping channel. pic.twitter.com/xHkRzAaONn

— Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) October 14, 2020