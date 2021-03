De acuerdo con un reporte emitido por la policía de Boynton Beach, las autoridades arrestaron el viernes por la noche a Roberto Colón, de 66 años, quien fue acusado de asesinato premeditado en primer grado por la muerte de Mary Stella Gómez, de 45 años, desaparecida desde febrero y cuyos restos fueron hallados en el patio de una vivienda.

La desaparición de la médica colombiana, según indicó este domingo el medio local Nuevo Herald, fue denunciada en la policía de Boynton Beach el pasado 20 de febrero.

“Nuestras más sinceras condolencias están con la familia y seres queridos de Mary. Seguimos dedicados a esta investigación en curso y a llevar justicia a su familia”, dijo en Twitter, como se ve a continuación, el jefe de policía local, Michael G. Gregory.

