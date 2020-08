El accidente en la vía férrea ocurrió en Aberdeen, en la ruta que une a la capital Edimburgo con la segunda ciudad en importancia: Glasgow, informa el diario local The Scotsman.

El portal británico Express informa que luego de salirse de las vías, aproximadamente a las 9:40 de la mañana de este miércoles, el motor del tren se incendió y, aunque no se tienen detalles de las víctimas, se reportan varios heridos, algunos de ellos de gravedad, detalla el medio.

Al sitio llegaron casi de inmediato carros de policía, varias ambulancias y un helicóptero para atender la emergencia, informa el Star Tribune, que agrega que el premier británico Boris Johnson dijo que se trataba de un accidente grave y que “sus pensamientos” estaban “con las personas afectadas”.

Según imágenes de la BBC, se desprendían columnas de humo del lugar del accidente, en una zona montañosa, donde llegaron los servicios de emergencia. El tren no era visible.

Este tuit muestra una foto de la humareda que se observaba en la mitad del bosque, debido al incendio de la máquina.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36

El siguiente trino muestra un video de las vías férreas completamente anegadas por las torrenciales lluvias:

🎥 Flooding between Polmont and Bo’ness on the main Edinburgh – Glasgow via Falkirk route. We’ll reopen the line as soon as it’s safe to do so. We need to inspect it once the water has subsided for any damage it may have caused. @ScotRail @LNER pic.twitter.com/eeGixpWa5J

— Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) August 12, 2020