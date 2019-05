green

De acuerdo con Infobae, el lamentable suceso ocurrió el pasado 3 de mayo, día que jugaban las ‘Águilas’ (América) y los Tiburones Rojos de Veracruz, por la fecha 17 del fútbol mexicano.

Salgado es acusado de infanticidio por el homicidio de su hija, llamada (de forma irónica) América y de 5 meses de nacida. Según los reportes policiales, el desalmado hombre admitió que sacudió a la bebé, tomándola de la cara, la golpeó y asfixió cuando empezó a llorar, relata el mismo portal.

El medio argentino, que cita a Telemundo, explica que el mexicano regresó a su cuarto a terminar de ver el partido y cuando este se acabó, volvió a la sala y la pequeña ya no respiraba. No conforme con su agresión, no llamó a las autoridades y solo le avisó a su esposa que la menor se había caído de la cuna.

Cuando la mamá de América llamó a urgencias, la bebé fue trasladada al Centro Médico Universitario (UMC) de El Paso, pero ya no había nada que hacer, ya había fallecido.

.@EPPOLICE presentó públicamente la fotografía que identifica a Pedro Favela Salgado, presunto responsable de la muerte de una bebé de sólo cinco meses. Más detalles a las 5pm por Noticias 26 Univision #MásTiempoContigo. pic.twitter.com/O0EbatWVw0 — Milton Baca (@miltonbacatv) May 5, 2019

Salgado, de 26 años, enfrentará un juicio en el que podrá ser condenado a cadena perpetua y no se le dio el beneficio de la fianza y su esposa, mamá de la menor, también fue acusada por lesión a menores por omisión, finaliza Infobae.