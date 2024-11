Este viernes 1 de noviembre, el mundo conoció los estragos que causó el supertifón Kong-rey. El último informe indica que se presentaron dos muertos y cuatro desaparecidos.

El fenómeno natural tocó tierra en Taiwán, el jueves 31 de octubre, con vientos que alcanzaron los 184 kilómetros por hora, provocando inundaciones, desprendimientos de tierra y la caída de múltiples árboles en su trayectoria.

La Agencia Nacional de Bomberos comunicó que se encuentran en búsqueda de las personas que se encontraban de caza en las montañas del centro de la isla, y de quienes aún no se conoce sobre su paradero, según indicó AFP.

El ciclón, que tiene una radio de 320 kilómetros, está entre los más amplios que se han registrado, y una imagen satelital impresionó a expertos al mostrar su dimensión.

Incredible satellite imagery as the enormous eye of Typhoon #Kongrey bears down on Taiwan.

Winds are currently 215 km/h. Landfall is forecast near Taitung in the next few hours. pic.twitter.com/uAY7KV5WyD

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 31, 2024