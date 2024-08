Un terremoto de magnitud de 6.1 sacudió el viernes la isla de Taiwán, señaló el servicio geológico de Estados Unidos (USGS).

(Vea también: Cuídese: estas son las medidas de seguridad que debe tener en cuenta ante un sismo)

El epicentro del sismo, registrado a las 7:35 (23H35 GMT del jueves) y que la agencia meteorológica taiwanesa había cifrado previamente como de magnitud 6.3, se ubicó cerca de la ciudad de Hualien, en la costa este de la isla, a una profundidad de 15 kilómetros.

La agencia meteorológica local emitió alertas a los teléfonos móviles de la población, instándoles a “mantener la calma y buscar un refugio cerca”. El departamento de bomberos emitió un comunicado señalando que “no había informaciones de daños” sobre las 8 de la mañana.

August 15, 2024

Yilan, Taiwan 🇹🇼

An #earthquake with a magnitude of 5.7 has struck near #Yilan County in northeastern #Taiwan.

Source: https://t.co/bxRPREbAJ7 https://t.co/MjDXi7Js2o pic.twitter.com/jHjOtttgkV

— Weather monitor (@Weathermonitors) August 15, 2024