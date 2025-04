Los creyentes católicos continúan lamentando la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano de la historia y que marcó un importante legado para la iglesia con cambios sustanciales sobre las tradiciones establecidas desde hace varios siglos atrás.

(Vea también: Confirman parte médico oficial del papa Francisco y dan las 3 causas de su muerte)

La muerte del papa argentino se dio el pasado lunes 21 de abril, sobre las 7:30 de la mañana (hora de Roma), después de que presentara un Ictus (derrame cerebral) que en apenas una hora y media complicó su salud y sentenció su deceso en su apartamento 201, ubicado en la Casa Santa Marta, del Vaticano.

Luego de esa lamentable noticia, muchas personas se han preguntado sobre los bienes materiales que deja Bergoglio, teniendo en cuenta que era uno de los hombres más poderosos del mundo y que tras 12 años de papado vivió y dirigió en uno de los países que más dinero e interés políticos mueven en todo el planeta.

Pese a que se podría pensar que Francisco logró amasar todo tipo de posesiones materiales al haber sido elegido papa, la verdad es que murió en la pobreza, pues según cifras de Celebrity Net Worth, el patrimonio del santo padre era de unos 100 dólares, unos 428.000 pesos colombianos al cambio de hoy martes 22 de abril.

Básicamente se puede decir que el papa Francisco murió en la pobreza, porque no disponía de bienes ni cuentas bancarias. De hecho, cuando se le preguntó por el sueldo que devengaba, afirmó en el documental ‘Amén: Francisco responde’:

“No, a mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata para comprarme unos zapatos o algo así, voy y lo pido. O sea, yo no tengo sueldo“, señaló Bergoglio.