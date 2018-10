Coronell compartió la imagen de una ración individual de MRE (comida lista para comer, por sus siglas en inglés), con las que cuantan los miembros de Univisión que cubren el huracán Michael.

A la opinión de Coronell, un usuario de Twitter identificado como Sergio explicó que es comida liofilizada (el periodista reconoció no saber lo que era) y agregó que “esa bolsa es mejor que una comida normal, ya que guarda de manera prolongada todos los beneficios y nutrientes sin fecha de vencimiento, especial para estos casos”.

Otro usuario, ‘MM’, compartió la percepción de Coronell en que “todo sabe feo en un MRE” y destacó:

Más adelante, en medio de las pullas que inevitablemente surgieron en la red, ‘Chompos’, otro seguidor de Coronell, comentó que hay varias divertidas versiones acerca de las siglas MRE:

Hay un chiste que dice que las siglas MRE no son por ‘Meal Ready-to-eat’ sino por ‘Meals Requiring Enemas’ (comidas que requieren enemas) o ‘Meals Refusing to Exit’ (comidas que se rehúsan a salir). También hay otros chistes sobre su mal sabor ‘Meals Rejected by Everyone’ (Comidas rechazadas por todos).