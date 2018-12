William Allen Jordan conoció a Thomson por internet y desde el primer momento le dijo que era un agente secreto de la CIA y que trabajaba en conjunto con el MI5, el servicio de inteligencia británico, señala el diario Daily Mail.

“Conocí a William cuando era una madre soltera de un bebé de 9 meses. Era encantador y me escribía todo el tiempo. Comenzamos a salir y me pidió casarnos después de 2 semanas de conocernos. Dije que no, pero nos comprometimos y después estuvimos casados por cuatro años”, explicó Thomson al medio inglés.

Jordan aprovechaba su perfecta fachada para visitar a sus otros hijos, pues le decía a Thomson que estaba en alguna misión o viaja de trabajo. Incluso, tiempo después, llegó a extorsionarla, pero ella solo creía que trataba de defenderla a ella y sus 2 hijos (quedó embarazada a los 6 meses de estar casada), detalla Daily Mail.

“En 2004, cuando estaba embarazada de Zach me dijo que alguien que conoció en una operación encubierta iba a matar a nuestros hijos, secuestrarlos, cortarlos en pedazos y enviarlos por correo si no les dábamos dinero. En esta etapa, estaba completamente bajo su control, así que vendí todo lo que tenía, mi casa, mi automóvil, mi seguro de vida, todo”, recordó la víctima al rotativo británico, indicando también que fueron en total alrededor de 200.000 libras las que le entregó al embaucador.

Sin embargo, fue otra de las esposas de Jordan quien la salvó de seguir completamente engañada. Mischele Lewis la llamó en 2006 y le dijo que ella también era esposa del supuesto agente de la CIA y acordaron una cita, indica Daily Mail.

“Nos reunimos en un café y hablamos durante aproximadamente 12 horas. Cuando se fue a las seis de la mañana, le envié un mensaje de texto (a Jordan) y lo dejé… Seguí hablando con él para obtener información, pero él mantuvo su historia y dijo que el tiempo lo reivindicaría”, dijo Thomson al mismo medio.

William Allen Jordan, en 2014, fue acusado y encarcelado por bigamia, por porte ilegal de armas y fraude. Además, fue deportado a Estados Unidos, para cumplir su condena, finaliza Daily Mail.