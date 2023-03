El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había lanzado un plan que le perdonaría la deuda federal de préstamos estudiantiles a miles de ciudadanos. Con esta estrategia se eximirían hasta 10.000 dólares a quienes ganen menos de 125.000 dólares al año o a los hogares con menos de 250.000. A los beneficiarios de becas Pell, que suelen demostrar más necesidad económica, se les condonaría una deuda adicional de 10.000.

Los estudiantes universitarios pueden optar por este beneficio siempre y cuando sus préstamos se hayan desembolsado antes del primero de julio del año pasado. Además, agregó Biden, el plan permite a 43 millones de prestatarios optar por algún tipo de condonación y 20 millones podrían ver borrada toda su deuda.

Sin embargo, la Corte Suprema le dio una pausa al desarrollo del plan ya que hay seis estados y dos estudiantes que están pidiendo que el beneficio desaparezca, por lo que tendrán una audiencia para decidir el futuro de la propuesta del gobierno.

A continuación, una explicación de si es buena idea condonar la deuda estudiantil:

Una corte inferior del gobierno desestimó la demanda de Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur indicando que no pueden impugnar el plan porque no se habían visto perjudicados por él. Luego, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito dejó en suspenso el programa hasta decidir sobre su propio fallo.

El caso de los estudiantes fue presentado por Myra Brown, que no puede optar por la condonación de la deuda porque sus préstamos están en manos del sector privado y no del Gobierno federal; y Alexander Taylor, que solo puede acceder a 10.000 dólares y no a los 20.000 completos porque no recibió una beca Pell.

More perfect Union explicó, más a detalle, lo que sucedió con los estudiantes.

This week the Supreme Court will hear the case that’s trying to stop student debt relief.

And the plaintiff is a seemingly normal woman named Myra Brown.

But, behind her is a shady network of conservative billionaires trying to keep you in debt. pic.twitter.com/qqmnXSNECu

— More Perfect Union (@MorePerfectUS) February 26, 2023