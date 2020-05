Con 10.627 fallecimientos y 155.939 casos confirmados, Brasil es el país latinoamericano más afectado por el virus, según cifras oficiales que, además, lo convierten en la sexta nación con el mayor número de fallecidos por la pandemia.

Sobre el nuevo balance, conocido este sábado, Jair Bolsonaro no se ha pronunciado. En cambio, al mandatario brasileño se le vio paseando en moto acuática por el lago Paranoá, que baña las orillas de los barrios más acomodados y la residencia oficial en la capital Brasilia, de acuerdo con fotos y videos divulgados por el sitio de noticias Metrópoles y replicados por grandes periódicos como Folha de S. Paulo y Estadao.

Novo vídeo obtido pelo Metrópoles mostra @jairbolsonaro andando de jet ski no Lago Paranoá e se aproximando de uma lancha onde um grupo fazia churrasco na tarde deste sábado (09/05). As imagens foram registradas às margens do Palácio da Alvorada #Metrópoles pic.twitter.com/QYQ6efIHbh

