La NASA y la Agencia Espacial Europea publicaron esta semana varias imágenes satelitales, en las que se puede apreciar una reducción importante en las emisiones de dióxido de nitrógeno en el norte del país europeo entre enero y marzo, indicó el diario La Vanguardia.

Según el impreso español, la disminución de este compuesto químico –emitido por vehículos, plantas de energía y fábricas industriales– empezó después de que el gobierno italiano decretara las medidas de aislamiento y cuarentena, para evitar la propagación de este coronavirus.

Estas fotografías difundidas por la NASA y la ESA “son un ejemplo sorprendente de cómo la pandemia ha reducido las emisiones de gases producidas por la actividad humana”, agregó el rotativo ibérico.

El ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China, por su parte, aseguró que los días en febrero “con una buena calidad del aire” incrementaron en un 21,5 %, en comparación con el año pasado, informó CNN.

La cadena de noticias, además, enfatizó que las imágenes satélites “muestran una gran disminución de dióxido de nitrógeno en las principales ciudades del gigante asiático”, en los dos primeros meses del año.

De acuerdo con el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) también se redujeron en un 25 %, debido a las medidas adoptadas por el gobierno chino para frenar la expansión del brote, citó el espacio televisivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), entre tanto, señaló este miércoles que, a nivel mundial, se han presentado 8.732 muertes por culpa de este virus y 214.894 casos de contagio. China e Italia son los países más afectados hasta el momento, con 3.122 y 2.978 decesos, respectivamente.

Acá, las fotos de la NASA y la ESA:

Fluctuation of nitrogen dioxide emissions across #Europe from 1 Jan until 11 Mar 2020, using a 10-day moving average & data from @CopernicusEU #Sentinel5P.

The decline in NO2 emissions over the #PoValley 🇮🇹 is particularly evident.https://t.co/MkPuG4IcOi pic.twitter.com/LcNH1QsmaB

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 13, 2020