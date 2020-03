green

Tal y como se ve en películas apocalípticas, como ‘Soy leyenda’ o ’12 monos’, cuando no hay personas deambulando por las calles la vida salvaje vuelve a colonizar lo que anteriormente fue suyo.

Estas son algunas fotos tomadas de redes sociales que comprueban que la actividad humana desplaza a las especies nativas de su hábitat natural:

-Tercer día de cuarentena en Italia: Todo está cerrado, todo el mundo encerrado… Los jabalíes 🐗 aparecieron en la ciudad con sus familias. . pic.twitter.com/z7iIgGDbxB — Mauro🐮 (@PorLosAnimales_) March 17, 2020

Esta es una foto de cisnes que nadan tranquilamente en las aguas de los canales de Venecia, que se han limpiado a tal punto que se puede ver el fondo y los peces que nadan allí:

Here’s an unexpected side effect of the pandemic – the water’s flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) March 16, 2020

Boars in the middle of my hometown, dolphins in the port of Cagliari, ducks in the fountains in Rome, Venice canals have now clean water full of fishes. Air pollution dropped. Nature is reclaiming its spaces during quarantine in Italy. #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/dr6QILfF9V — Francesco Delrio (@Cosodelirante) March 15, 2020

Y este es el video de los dos delfines jugando con las pocas personas que se encuentran sobre el muelle de Cagliari.

Even the dolphins are back at the shore in some parts of Italy, because ferries and other boats no longer disturb them.https://t.co/b4dpmOPYPt — Gigi ☯️ (@dergigi) March 17, 2020

Por fin se le ve el fondo a uno de los canales: