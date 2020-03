green

“Ejerciendo mis facultades constitucionales he decretado el estado de excepción constitucional por catástrofe nacional”, manifestó este miércoles el mandatario en rueda de prensa, desde el Palacio de La Moneda.

Piñera, adicionalmente, señaló que esta decisión permitirá “proteger el traslado de insumos médicos y de pacientes, así como la producción y distribución de alimentos para asegurar el abastecimiento”.

“En estos tiempos de crisis está en juego la salud de los chilenos. En consecuencia, son tiempos que requieren unidad y no división. Colaboración y no enfrentamientos. Generosidad y no egoísmos. Tranquilidad y disciplina para enfrentar esta pandemia”, puntualizó el presidente.

La medida entrará en vigencia a partir de este jueves, a las 12:00 de la medianoche, y tendrá una duración de 90 días (3 meses, aproximadamente). Sin embargo, este decreto se podría extender o acortar dependiendo la evolución que tenga el virus en el país austral.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, en Chile se han registrado hasta el momento 238 casos de personas contagiadas con el COVID-19.