Elon Musk, el visionario detrás de Tesla y SpaceX, ha incursionado en la educación con su propia escuela experimental llamada Ad Astra. Fundada en 2014, esta institución educativa busca romper con los moldes tradicionales, ofreciendo un enfoque vanguardista en la enseñanza, centrado en resolver problemas reales del mundo y fomentar el pensamiento crítico.

¿Cuál es el enfoque de la escuela de Elon Musk?

Ad Astra, que significa “hacia las estrellas” en latín, no sigue un currículo convencional. Aquí, los estudiantes no se dividen por edades y no se dictan materias como en las escuelas tradicionales. En su lugar, el aprendizaje se orienta hacia la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), con un énfasis especial en la inteligencia artificial y la ética. Además, se fomenta la colaboración en proyectos grupales que simulan desafíos reales.

También incluye un fuerte componente de humanidades y artes. La escuela promete un aprendizaje personalizado y experiencial, donde los estudiantes exploran sus intereses y desarrollan habilidades del siglo XXI como pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad.

Aunque los detalles específicos del programa aún son limitados, se sabe que Ad Astra busca fomentar la curiosidad y la pasión por el aprendizaje en los estudiantes. La escuela está abierta a niños de entre 3 y 9 años y ha recibido solicitudes de todo el país.

¿Dónde está ubicada la escuela de Elon Musk?

Ubicada en California, la escuela tiene un acceso limitado, dirigido principalmente a los hijos de los empleados de Musk y algunos niños con talentos excepcionales. La admisión es altamente selectiva y, por el momento, la escuela opera en un ambiente cerrado.

Este innovador proyecto educativo es una ventana al futuro de la enseñanza, donde se prioriza el desarrollo de habilidades para enfrentar los retos tecnológicos y sociales del mañana.

