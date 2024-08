Este domingo 4 de agosto, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se refirió a una posible regulación de redes sociales en ese país, al asegurar que desde ellas, sobre todo Instagram y TikTok, algunas personas están promoviendo el odio en las protestas en contra de su gobierno.

(Vea también: “Maduro ha dado un golpe de Estado”: Edmundo González hace llamado a militares en Venezuela)

De hecho, mencionó que estaba dispuesto a todo para evitar que esa situación se siguiera presentando: “El fascismo en Venezuela no asaltará el poder. Estoy dispuesto a todo”, dijo en una alocución.

Aunque para muchos parecía ser un tema muy complicado, todo parece ir muy en serio, ya que, este lunes, Diosdado Cabello, el segundo del régimen, se refirió al tema con fuertes declaraciones.

“Si en el 2002 fueron los periódicos, las televisoras… hoy son las redes”, dijo Cabello.

🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, llama "drogadicto" a Elon Musk (@elonmusk). "Volveremos a la edad de piedra, si no tenemos que usar WhatsApp o TikTok, pues no lo usaremos, pero aquí no van a tumbar al gobierno usando redes sociales". pic.twitter.com/hJTUsUHG31 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 5, 2024

Luego de ello, el militar se fue contra Elon Musk, propietario de X, y aseguró que era un “drogadicto que no sabe ni cuándo está sobrio”. Además de ello, dijo que desde las redes están filtrando información de algunos ciudadanos.

“Lo tienen al frente a nivel tecnológico [a Musk], no solo a él, sino a todas las corporaciones que están contra Venezuela. Están entregando los datos de los venezolanos para que los persigan. Terrible lo que están haciendo”, agregó en su declaración.

Lee También

Por último, lanzó una dura advertencia sobre lo que podría pasar con redes como WhatsApp y habló de “edad de piedra”.

“Volveremos a la edad de piedra. ¿Será? Si no tendremos que usar WhatsApp o TikTok no los usaremos. Pero aquí en Venezuela no van a tumbar a un gobierno usando TikTok, pongan los pies sobre la tierra. Aquí hay un pueblo que está dispuesto a defender la revolución bolivariana”, concluyó.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.