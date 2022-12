Durante estas últimas semanas, una gran tormenta de frío ha estado afectando a gran parte de los Estados Unidos. El fenómeno climático de frío es un evento que se caracteriza por una inusual disminución de la temperatura del aire, generalmente entre los meses de noviembre y marzo. Esta vez, la tormenta ha llegado justo a tiempo para el día de Navidad.

(Lea también: Tormenta invernal en EE.UU. amenaza con caos la Navidad; es “única en una generación”)

La tormenta de frío ha estado afectando desde el sur de Texas hasta el noreste de Maine. Los estados afectados incluyen Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas y Wisconsin. El Año Nuevo también se verá afectado por esta tormenta de frío.

As of 9:30 AM ET December 23, 2022: Over 200 million people, or roughly 60% of the U.S. population, are under some form of winter weather warnings or advisories across the U.S. today. Be sure to check https://t.co/VyWINDBEpn for your latest local forecast and impacts. #Winter pic.twitter.com/CwzQvCXv1j

— National Weather Service (@NWS) December 23, 2022