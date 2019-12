green

El hecho se conoció por un video profusamente compartido en redes social que al parece fue grabado por él mismo y que muchos critican por su actitud arrogante con los militares.

“Nunca me has visto, ¿verdad?, ¿Nunca han visto la cadena de mando?, ¿No sabes quién soy yo?”, dijo en tono amenazante el almirante, cómo se ve en las imágenes.

Luego, les pide a unos mandos mas altos que lo identifiquen con esos subalternos y cuando lo hacen, vuelve a increpar a la mujer que graba.

“¿Y tu no sabes quiñen es el comandante general de la armada?, ¿No me has visto en la foto de tu barco?”, se le escucha decir a Cimadevilla.

Con ese mismo tono, les dice que le digan a su superior que se presente ante él.

Por último, regaña al soldado que está detrás de la mujer por su uniforme: “¿Y usted qué hace con ese casco, con ese rancho de uniforme?”.

De acuerdo con NTN24, los oficiales de bajo rango en las diferentes instituciones son “acechados” por la grave crisis que vive Venezuela.

Ese medio recuerda que Giuseppe Alessandrello Cimadevilla está dentro de los 43 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que fueron sancionados por Canadá debido a estar implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas.