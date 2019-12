green

De acuerdo con Blu Radio, el accidente de tránsito ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre, cuando los colombianos frenaron cuando un semáforo se puso en rojo.

“Lo que sabemos es que el carro de mi hermana y mi cuñado quedó en pérdida total, el semáforo se puso en rojo y una persona en estado de embriaguez los atropelló”, dijo Emily Serrano, hermana de la mujer, a esa emisora.

Ambos quedaron gravemente heridos y fueron trasladados a un centro médico. Incluso, según cuenta Emily en sus redes sociales, a su hermana la tienen que operar.

Mi hermana tuvo un accidente la madrugada del día de ayer, deben operarla pero ella esta sola en DEVEN COLORADO, queremos ir a cuidar de ella pero no tenemos los recursos suficientes para ir, las personas que nos quieran colaborar de cualquier forma les agradecería MUCHÍSIMO🙏 pic.twitter.com/gRqDoYX4pY — Emily Stephany (@emilystephanys) December 23, 2019

Los familiares de estos dos santandereanos no han podido estar tranquilos en las últimas horas porque desde EE. UU. llega muy poca información, indica Blu Radio.

“Nosotros estamos haciendo de todo para poder enviarles algún dinero, pero el dólar está muy caro y no vale nada nuestro peso allá, no podemos viajar porque no tenemos pasaporte ni visa y eso requiere mucho tiempo, estamos pidiendo ayuda de las personas y de la Cancillería”, añadió Emily Serrano a la misma emisora.

Sin embargo, explicó la misma mujer, han recibido muy poca ayuda de la Cancillería, y le piden que se apersonen del caso para que Jennifer y Diego reciban una buena atención médica.

“En estos momentos no sabemos si el seguro del carro va a responder, si la persona que los atropelló está presa, no hemos tenido ninguna asesoría legal en Estados Unidos”, finalizó Serrano en Blu Radio.