Este 5 de noviembre se vivió una jornada de elecciones en Estados Unidos, en las que se eligió al próximo presidente del país norteamericano, que será el magnate Donald Trump, y se también se eligió el Congreso estadounidense, ya que se van a renovar los escaños del Senado y la Cámara de Representantes del Gobierno de este país.

De esta manera, entre los aspirantes al Senado de Estados Unidos se encontraban dos personas de origen colombiano, quienes están próximos a ser nombrados como dueños de estos escaños en cada uno de sus estados. Por ese motivo, acá le dejamos el perfil de cada uno de ellos y todo lo que debe saber sobre estos colombianos que harán parte del legislativo estadounidense.

De acuerdo con lo reportado durante la edición de este 6 de noviembre del programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y Canal 1, se presentó al primero de los colombianos que llegará al Senado por el estado de Ohio y por el partido Republicano; pues se trata de Bernie Moreno, un colombiano nacido en Bogotá, que migró a Estados Unidos cuando tenía 5 años, y se convirtió en ciudadano estadounidense a los 18 años. Bernie creó una fortuna en la venta de automóviles, y es hijo de Bernardo Moreno, que fue director del ICBF entre los años 1970 y 1974.

Por su parte, el otro colombiano en llegar al Senado en el estado de Arizona es Rubén Gallego, pero él lo hará desde el partido Demócrata. Tal como se informó en 6AM Hoy por Hoy, Gallego pertenece a la Cámara de Representantes, y ahora estará en el Senado. Este hombre nació en Chicago, pero su madre es colombiana, quien lo crió como madre soltera. A lo largo de su vida, estudió una Licenciatura en Relaciones Internacionales en Harvard y luego hizo parte de la Marina.

Por su parte, en el programa participó Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia en Estados Unidos, afirmó en entrevista con 6AM que celebra que dos personas de origen colombiano hagan parte del Senado en Estados Unidos, y que sean de partidos distintos; pues, como afirma, podría ser estratégico para Colombia.

