Una pesadilla vive la familia del joven colombiano Stevan Riaño Cepeda, un bogotano que cumplió 24 años en una sala del aeropuerto de Cancún, México, luego de llevar más de 5 días retenido y sin explicación alguna.

De acuerdo con Gina Rincón, hermana de la novia de Riaño y quien habló con Pulzo, la idea era hacer un paseo familiar en este destino. Ella, que vive en Estados Unidos, organizó un viaje de 20 días y Steven, que vive en Bogotá, iba a pasar al menos 3 días en México.

A pesar de que se han publicado videos en redes sociales para dar a conocer la situación, el joven permanece en una sala en la que las condiciones no serían las más óptimas. De hecho, el trato se empeoró con el recurso de amparo que se solicitó.

“Lo que nos explicó el abogado es que el amparo sirve para que no le vulneren los derechos y lo liberen más rápido, pero ha pasado todo lo contrario. Le hemos puesto una bandera roja, lo han tratado mal, lo han ultrajado, una persona que salió nos dijo que se estaba lastimando porque sufre de ansiedad, lo tratan mal, como si le tuvieran rabia, sabemos que lo han amenazado con quitarle la comida”, dice Rincón.

Rincón también indicó que trataron de comunicarse con el Gobierno de Colombia y, aunque los atendieron, no les dieron una solución esperada como para al menos pensar en continuar con el paseo.

“En este momento hablamos con la cónsul de Colombia en Cancún y nos dice que no puede hacer mucho, que no puede hablar con las autoridades migratorias y que nos recomienda que le quitemos el amparo para que regresara al país. Él está cansado, se quiere ir. Lo único que quiere es que le aseguren que se puede ir y que no sea que él firme y que lo retengan una semana más”, expresó.

La mujer también contó detalles de por qué lo dejaron en la zona de inmigración al joven y aseguró que recibió un trato discriminatorio: “Lo retuvieron porque no acordaba con su vestimenta, viajó a la 1:00 de la mañana y no concordaba con la reserva del Airbnb, venía con una sudadera completa. La segunda razón que porque venía con una mochila y no con una maleta grande, la tercera porque no traía tarjetas de crédito y todo eso es falso, él llevaba consigo la reserva y dinero”.

Además, dio detalles de cómo es el recinto en el que los encierran a los colombianos y personas de otras nacionalidades: “He hablado con las personas que están con él, hay un chat llamado secuestrados en México y ellos nos cuentan cómo son las condiciones. No hacen aseo, las colchonetas están rotas, la comida es terrible, les dan un pan, el baño está vomitado y los tratan como si fueran delincuentes o peor”.

Finalmente, Rincón indicó que su familiar ha sido víctima de engaños por parte de las autoridades migratorias, que lo ilusionan con algo y después le salen con un chorro de babas: “Le dieron su celular, le pidieron el baucher del hotel y pensábamos que lo iban a dejar libre. Pero lo que hacen es que lo trabajan psicológicamente, lo llevan el avión, lo sacan del cuarto y le muestran la aeronave solo para decirle que se podría ir, pero como no desiste del abogado, lo encierran otra vez”.

