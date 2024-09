La historia se conoció gracias a un video en el que Martha Hernández, la madre del joven, pidió ayuda para que desde el Gobierno de Gustavo Petro se les facilite un vuelo humanitario para que su hijo reciba la atención necesaria en Colombia.

Según explicó la mujer, hace tres meses su hijo Luis Fernando Valbuena Hernández, oriundo de Ibagué, sufrió un derrame cerebral provocado por un cuadro epiléptico y esto provocó que su masa corporal se redujera considerablemente. De acuerdo con El Universal, pasó de pesar 70 kilos a solo 36.

El periódico mencionó que el joven viajó a México hace un año en busca de mejores oportunidades y se desempeñaba como cobrador. Incluso, ya estaba tramitando su residencia, agregó el diario.

“No camina, no habla. Señor presidente y Gobierno, les pido que se pongan la mano en el corazón. Estoy sola en la Ciudad de México y no tengo ayuda de nadie. No pido plata, solo pido que me ayuden con un vuelo humanitario de emergencia”, aseguró la madre del joven en un video compartido por AT Noticias.

El problema de salud dejó a Luis Fernando en cama y sin poder valerse por sí mismo. De hecho, no puede ni hablar y solo se comunica por medio de señas. El Universal señaló que, luego del derrame, el joven sufrió una trombosis intestinal que requirió una cirugía en la que le extirparon dos segmentos del intestino delgado.

“Los médicos nos dijeron que sufrió varios infartos mientras estaba en el hospital, y ahora su corazón tiene la edad de una persona de 68 años”, agregó la madre, según citó el diario.

En el video, la madre del colombiano también pidió ayuda al América de Cali, equipo del que es hincha su hijo, y en especial a jugadores como Adrián Ramos, Duván Vergara y Joel Graterol.

“Mi hijo necesita una ayuda urgente de Colombia. Les agradezco. Estoy muy desesperada y no sé qué hacer. Él necesita que lo ayuden”, concluyó Martha Hernández.

