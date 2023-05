Se trata de un incremento del 20 % con respecto al año anterior, informaron el Observatorio de Desplazamiento Interno, IDMC, y el Consejo Noruego de Refugiados, NRC.

De esos desplazados, un total de 62,5 millones dejaron sus hogares debido a conflictos armados, lo que representa un 17 % más con relación a 2021.

Los países con más personas que debieron dejar sus lugares de origen por guerras o amenazas de grupos armados fueron Siria, Ucrania, la República Democrática del Congo y Colombia.

Escalafón de 2022

● Siria: 6,8 millones de desplazados

● Ucrania: 5,9 millones

● RD Congo: 5,6 millones

● Colombia: 4,7 millones

Esos 4 países, junto a Nigeria, Somalia, Etiopía, Sudán, Yemen y Afganistán, concentran las 3 cuartas partes de los desplazados internos en todo el mundo, de acuerdo con el informe.

El texto que las necesidades alimentarias son incalculables en territorios como Colombia:

El resto de desplazados internos en 2022 en el mundo tuvieron como causa los desastres naturales, llegando así a 8,7 millones de personas.

En este apartado, se registra un millón de afectados por las inundaciones en Pakistán y 2,1 millones en Afganistán, seguidos por Nigeria (854.000), Etiopía (717.000), Sudán del Sur (665.000) y Estados Unidos (543.000).

