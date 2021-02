“La BBC violó seriamente las regulaciones sobre la gestión de radio y televisión y sobre la gestión de canales de televisión por satélite en el extranjero en sus informes relacionados con China”, dijo la agencia Xinhua, citada por Actualidad RT.

“Como el canal no cumple con los requisitos para transmitir en China como canal extranjero, BBC World News no puede continuar su servicio dentro del territorio chino. La NRTA no aceptará la solicitud de transmisión del canal para el nuevo año”, ordenó el agente regulador.