La policía antidrogas de Perú incautó 58 kilos de cocaína que iban a ser enviados a Bélgica desde un puerto del norte del país en paquetes envueltos con la bandera nazi y llevaban grabado el nombre Hitler, informó el jueves la policía.

La droga estaba repartida en 50 paquetes, del tamaño de un ladrillo, caracterizados cada uno por llevar la esvástica que el nazismo popularizó como símbolo de esa ideología, según las imágenes que la policía difundió a la prensa y en sus redes sociales.

Algunos paquetes estaban abiertos y tenían escrito en alto relieve “Hitler”, sobre el polvo blanco del supuesto clorhidrato de cocaína.

La droga ilícita fue hallada en un buque de bandera liberiana que se encontraba en el terminal portuario de Paita, una pequeña ciudad cercana a Ecuador. El buque había anclado procedente de Guayaquil.

Peru seizes 58 kilograms of cocaine headed for Belgium in packages bearing Nazi symbols and the name Hitlerhttps://t.co/RZ6ArZofjK pic.twitter.com/ZNcfNJyFyN

— AFP News Agency (@AFP) May 26, 2023