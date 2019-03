Las imágenes, divulgadas profusamente por redes, muestran que el hombre le pegó 2 veces en la cara y le jaló el pelo, lo que desató el llanto de la cantante.

Mampintsha tuvo que comparecer ante una corte tras ser acusado de violencia doméstica. Al salir de la audiencia, el hombre les dijo a los medios que el día de la agresión (el pasado 3 de marzo) él estaba durmiendo en la habitación y su novia llegó de una fiesta a agredirlo. “En mi defensa, le devolví el golpe”, aseguró el también músico, según Nahenda Radio.

El medio señaló que el artista pidió disculpas por lo acontecido de la siguiente manera:

Aunque las autoridades arrestaron al artista, poco después lo liberaron bajo una fianza de 2.000 rands sudafricanos (435.000 pesos). De acuerdo con el portal citado, Babes Wodumo aún no se pronuncia frente a la agresión de la que fue víctima.

Nota: el video de la golpiza contiene imágenes que pueden herir sensibilidades, se recomienda discreción.

