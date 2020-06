green

Se trata de respuestas de diferentes sectores no solo a la muerte de Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis, el 25 de mayo, sino a las subsiguientes manifestaciones de rechazo a ese crimen, que se extendieron por todo el mundo durante las dos semanas siguientes.

Cambio en diccionario

El diccionario de referencia estadounidense Merriam-Webster va a modificar su definición de la palabra ‘racismo’ siguiendo la sugerencia de Kennedy Mitchum, una joven negra, recientemente egresada de la universidad de Drake (Iowa), que quiere que el término refleje mejor la influencia del fenómeno sobre las poblaciones afectadas.

Ella contactó a la institución —que publica sus diccionarios desde 1847— para sugerirles una actualización. “Les dije que deben incluir el hecho de que un grupo de gente es objeto de una opresión sistemática. Eso no es simplemente: no me gusta alguien”, explicó la joven a la cadena local KMOV.

A pedido de la AFP, el responsable editorial de Merriam-Webster, Peter Sokolowski, confirmó que la definición será modificada tras el intercambio con Mitchum, y recordó que la segunda de tres definiciones de la palabra racismo ya se refiere a ese concepto “y lo haremos aún más claro en nuestra próxima versión”.

Ventarrón en HBO

La película ‘Lo que el viento se llevó’ fue retirada de la plataforma de ‘streaming’ HBO Max este martes, cuando masivas protestas contra el racismo y la brutalidad policial llevan a las cadenas de televisión a revisar el contenido que ofrecen.

La cinta sobre la Guerra Civil estadounidense, ganadora de varios Óscar y estrenada en 1939, sigue siendo una de las de mayor recaudación de todos los tiempos si se hacen los respectivos ajustes por inflación, pero su presentación de esclavos conformes y héroes dueños de esclavos ha generado críticas.

“‘Lo que el viento se llevó’ es un producto de su tiempo y contiene algunos de los prejuicios étnicos y raciales que, desafortunadamente, han sido comunes en la sociedad estadounidense”, dijo un portavoz de HBO Max en un comunicado enviado a AFP.

“Estos señalamientos raciales estaban mal entonces y están mal hoy, y sentimos que mantener este título disponible sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable”, añadió.

Trino duro contra racismo

Las compañías Twitter y Square convertirán al 19 de junio, fecha que recuerda el fin de la esclavitud en Estados Unidos, en un feriado para sus empleados, anunció este martes Jack Dorsey, director de ambas empresas.

“Tanto Twitter como Square hacen de #Juneteenth (19 de junio) un feriado de la compañía en Estados Unidos, para siempre”, escribió Dorsey en un tuit. “Un día para la celebración, la educación y la conexión”.

Conocida como ‘Juneteenth’ y también como ‘Día de la Emancipación’, la conmemoración alude al 19 de junio de 1865, día en que soldados de la Unión llegaron a Texas con el mensaje de que la Guerra de Secesión (1861-1865) había finalizado y que la esclavitud estaba abolida.

En zapatos de los negros

Adidas dijo este martes que 30% de todos sus nuevos contratados en Estados Unidos serán personas negras o latinas. “Los eventos de las últimas dos semanas nos han hecho reflexionar a todos sobre qué podemos hacer para confrontar las fuerzas sistémicas y culturales que sostienen el racismo”, dijo el director ejecutivo de Adidas, Kasper Rorsted, en un comunicado.

Empleados de Adidas, un grupo basado en Alemania, han criticado recientemente a la compañía por no hacer suficiente para combatir la discriminación racial.

El grupo también anunció que en los próximos cuatro años llevará a 20 millones de dólares el financiamiento de sus programas de apoyo a comunidades afroestadounidenses: uno de baloncesto para comunidades vulnerables, una escuela de diseño de zapatillas y un programa para apoyar a la comunidad negra a través del deporte.

También prometió 50 becas para sus empleados negros cada año por los siguientes cinco años.

¿Firmes en el ejército?

Una decena de bases del ejército de Estados Unidos nombradas en honor a generales que combatieron con el sur proesclavista durante la Guerra Civil podrían cambiar de nombre. El Pentágono dijo el martes que tanto el Secretario de Defensa, Mark Esper, como el Secretario del ejército, Ryan McCarthy, están dispuestos a considerar la idea.

La presión recae sobre 10 bases que llevan los nombres de los generales del sur, el bando que perdió la Guerra Civil (1861-1865) y su esfuerzo por preservar la esclavitud. La decena de bases están en el sur del país e incluyen Fort Bragg en Carolina del Norte; Ford Hood, en Texas, y Fort Benning, en Georgia, establecimientos donde se entrenan reclutas.

Esper y McCarthy “están abiertos a una discusión bipartidista”, dijo el Pentágono, lo que requiere un consenso en el Congreso entre los demócratas, que claman por la retirada de esos nombres, y los reticentes republicanos.

Firmes en la policía

La policía de Nueva Zelanda abandonó este martes su proyecto de patrullas de agentes armados, lanzado tras el atentado de Christchurch el año pasado, por miedo a que favorezca un aumento de la violencia policial.

La policía neozelandesa patrulla las calles sin armas. Pero después de los atentados de marzo de 2019 en dos mezquitas de Christchurch, en las que un supremacista blanco australiano, mató a 51 personas, se había decidido una reforma al respecto para permitir una intervención rápida.

Pero la idea de las patrullas armadas no despertaba el entusiasmo general y había provocado el recelo de los maoríes y las comunidades del Pacífico, las que más se enfrentan normalmente a la policía.

“Basta mirar a Estados Unidos para darse cuenta de que las cosas pueden terminar mal con una policía militarizada”, dijo Marama Davidson, responsable de los Verdes de Nueva Zelanda.

La primera ministra, Jacinda Ardern, también se mostró “totalmente en contra de dar armas de forma sistemática a la policía”.

El martes, el responsable de la policía, Andrew Coster, anunció que las pruebas que se estaban llevando a cabo quedaban suspendidas ya que se habían escuchado los recelos de la población.