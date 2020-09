“Yo no establecería ninguna relación. No sabemos quién golpeó a Zhukov y tampoco sabemos por qué”, informó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a los medios locales.

Peskov subrayó que lo único seguro es que la policía está investigando el ataque perpetrado en la noche del domingo y, de hecho, ha abierto un caso penal, al contrario que en el caso Navalni, ingresado en coma en un hospital de Berlín.

“Esperemos que los culpables sean hallados y castigados por la ley”, señaló Peskov, quien anteriormente ya negó que el Kremlin persiga a los opositores dentro y fuera de Rusia.

Zhukov, que labró su fama en las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019, fue brutalmente golpeado en la cabeza por dos desconocidos cerca de su domicilio en la capital rusa.

El ataque se produjo después de que Zhukov, que trabaja en la emisora de radio Eco de Moscú, se congratulara con las protestas antigubernamentales en la vecina Bielorrusia durante un programa en Youtube.

El joven, que colgó una foto con su rostro ensangrentado y lleno de moratones, se mostró convencido de que la agresión está estrechamente relacionada con su actividad política y sus críticas al Kremlin.

Yegor Zhukov is the face of a new generation of Putin opponents using social media as well as student rallies to stand up to the regime. On Sunday night, he was beaten up outside his home.https://t.co/H5X9UrJak9

— The Daily Beast (@thedailybeast) August 31, 2020