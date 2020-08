A través de su cuenta oficial de Twitter, el hospital bávaro manifestó este lunes que el opositor ruso –quien se encuentra actualmente en estado de coma inducido– presenta “signos de envenenamiento”.

Pese a que su estado de salud es bastante delicado, el centro médico enfatizó que Navalni por el momento no se encuentra en peligro de muerte y que está siendo tratado con atropina (medicamento anticolinérgico).

El Hospital Charité, igualmente, aseguró que existe la posibilidad de que el político sufra algunas complicaciones a largo plazo, principalmente en su sistema nervioso, debido a la fuerte intoxicación.

Navalni fue trasladado este sábado desde Siberia (Rusia) hacia Berlín en un jet privado luego de una intensa confrontación entre sus familiares y los médicos rusos, quienes aseguraron en un principio que el colapso del opositor de Vladimir Putin se dio producto de un desorden metabólico.

La canciller alemana Angela Merkel, por último, exigió a las autoridades del país euroasiático a llevar ante la justicia a los autores del envenenamiento de Alexéi Navalni. “Están llamadas de manera urgente a resolver este caso hasta el más mínimo detalle y con toda transparencia”, concluyó.

2/4 …physicians. Clinical findings indicate poisoning with a substance from the group of cholinesterase inhibitors. The specific substance involved remains unknown, and a further series of comprehensive testing has been initiated. The effect of the poison – namely, the…

