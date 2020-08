green

“Hasta ahora no se ha identificado ningún veneno en la sangre ni en la orina, no hay rastros de una presencia” de veneno, dijo Anatoli Kalinishenko, subdirector del hospital de urgencias n°1 de Omsk, donde el opositor fue internado después de que su portavoz y algunos seguidores afirmaran que había sido envenenado.

Por el contrario, el director de ese centro médico, Alexandr Mujarovski, dijo con anterioridad que el estado del opositor ha experimentado una “cierta mejoría”, pero continúa inestable. “La noche la pasó bien (…), su estado a las 8 de la mañana experimentó cierta mejoría. Pero hasta ahora no podemos conseguir estabilizar claramente su situación“, dijo el médico en rueda de prensa, citado por la agencia Interfax.

Lo que llama la atención es que, pese a esa mejoría, su delicado estado fue la razón por la que más temprano la junta médica que se no autorizó su traslado a Alemania en un avión medicalizado que ya se encuentra en el aeropuerto de Omsk. “Si el estado del paciente fuera estable, mis especialistas y la junta que reunimos hoy no se hubieran opuesto (al traslado)… No se puede decir que estamos poniendo obstáculos”, subrayó el director del hospital.

Murakovski indicó que los médicos rusos que participaron en el concilio “no son peores” que los de la clínica alemana a que se quiere trasladar a Navalni. Luego añadió que el dirigente opositor continúa inconsciente y eludió emitir un pronóstico sobre la evolución de su estado: “No puedo hacer pronósticos”, recalcó el director del hospital, que hasta ahora no ha ofrecido ninguna información a la familia de Navalni sobre las causas de su estado.

“La prohibición de trasladar a Alexéi es una amenaza directa a su vida, que se quede en el hospital de Omsk, sin equipos, representa un peligro mortal“, aseguró en Twitter la portavoz de Navalni, Kira Yarmysh. Según ella, todo estaba en regla para que fuera sacado de Rusia, por lo que calificó la decisión del hospital de “inexplicable y monstruosa”.

“Es ilegal mantener a Alexéi en un hospital que no cuenta con los tratamientos, condiciones y equipos necesarios. No nos enseñan los informes”, escribió en Twitter Anastasía Vasílieva, doctora que atiende habitualmente a Navalni y líder del sindicato Alianza de Médicos.

Este jueves, Navalni, de 44 años, se sintió mal a bordo del avión en el que regresaba a Moscú desde Tomsk (Siberia), por lo que la aeronave aterrizó de emergencia en Omsk, donde fue ingresado en coma en una unidad de cuidados intensivos del Hospital de Urgencias Nº 1 de esa ciudad.