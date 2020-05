La cartera sanitaria, de igual manera, aseguró que se reportaron 9.258 nuevos casos de contagio. En total, en Brasil se han registrado hasta el momento 177.589 infectados diagnosticados y 12.400 fallecimientos, siendo la nación más golpeada por la pandemia en América Latina.

Las cifras, sin embargo, podrían ser aún mayores, ya que hay miles de defunciones a la espera de los resultados de los análisis de laboratorio, y que se sospecha serían casos positivos de coronavirus.

El ministerio de Sanidad, por otro lado, confirmó que 92.593 pacientes permanecen actualmente bajo observación médica y 72.597 personas ya superaron la enfermedad respiratoria y están fuera de peligro.

Sao Paulo continúa siendo el estado brasileño más afectado con la propagación del virus, con 3.949 muertes relacionadas con el COVID-19 y 47.719 infectados confirmados, seguido por Río de Janeiro.

A pesar del aumento considerable en el número de decesos y casos de contagio, el presidente Jair Bolsonaro autorizó este lunes la reapertura de gimnasios, salones de belleza y peluquerías durante la cuarentena obligatoria.

El decreto del mandatario, que incluye también varias actividades industriales, podría quedar sin efecto, dado que la Corte Suprema de Brasil determinó el mes pasado que gobernadores y alcaldes tienen autonomía para decidir qué medidas tomar en la lucha contra la pandemia.

Acá, el balance oficial:

